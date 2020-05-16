ЖУТКИЙ ТРЕЙЛЕР ⟩ Рассел Кроу стал безжалостным маньяком в фильме «Неистовый»

Съемками фильма занималась кинокомпания Solstice Studios, которая и представила в ютубе трейлер. Создание фильма "Неистовый" состоялось еще летом 2019 года. Большинство сцен авторам проекта удалось снять в час пик в Новом Орлеане.

По сюжету, девушка Рэйчел случайно встречает на дороге таинственного незнакомца. Спеша на работу, она обгоняет его авто, чем выводит водителя из себя. С тех пор мужчина устраивает жуткую охоту, в результате которого страдают близкие люди Рейчел, а также прохожие, которые становятся на пути маньяка.