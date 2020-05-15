СМОТРИ ⟩ Как будет выглядеть автокино на таллиннском Певческом поле?

Несмотря на то, что день за днем смягчаются ограничения на территории Эстонии, кинотеатры до 1 июля открывать не собираются. В связи с этим особо предприимчивые сотрудники Apollo Kino уже сегодня открывают автомобильный кинотеатра на таллиннском Певческом поле.
А вчера там побывала репортер информационной программы телеканала TV3 и пообщалась с менеджером по маркетингу Apollo в Прибалтике Анетт Кутти. Уже точно ясно, где будет находиться экран и какого размера он. Самое главное преимущество кинотеатра на Певческом поле - наиболее выгодные для потребителей цены. И выступления именитых эстонских артистов, например группы Smilers и Иво Линна.
Самое главное правило - выходить во время сеанса из машины нельзя, только в случае ухудшения состояния здоровья или в туалет.
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