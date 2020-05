THE GUARDIAN ⟩ ТОП-30 лучших фильмов 2019 и 2020 годов

1. "1917"

2. "Неограненные драгоценности" (Uncut Gems)

3. "Будь естественным" (Be Natural)

4. "Волны" (Waves)

5. "Дитя погоды" (Weathering With You)

6. "История Дэвида Копперфилда" (The Personal History of David Copperfield)

7. "Прекрасный день по соседству" (A Beautiful Day in the Neighbourhood)

8. "Кстати о деревьях" (Talking About Trees)

9. "Маяк" (The Lighthouse)

10. "Гарет Джонс" (Mr Jones)

В рейтинг также вошли:

13. "Портрет девушки в огне" (Portrait of a Lady on Fire)

14. "Подлинная история банды Келли" (True History of the Kelly Gang)

19. "А потом мы танцевали" (And Then We Danced)

24. "Та, которой не было" (Who You Think I Am)