Оскар-2021 планируют перенести на четыре месяца вперед, чтобы избежать отмены церемонии

Большой новостью для всего мира стала отмена 73-го Каннского кинофестиваля, организаторы которого перенесли его на 2021 год. Отменили и многие другие масштабные международные события, как, например, кинофестиваль в Карловых Варах. Несмотря на то, что "Оскар-2021" должен состояться 28 февраля, до которого еще осталось более полугода, организаторы самой престижной в мире кинопремии хотят перенести его еще на четыре месяца вперед. Об этом сообщает издание The Sun.

Киностудиям сообщили на этой неделе, что благодаря изменению даты церемонии, у них будет больше времени для выпуска фильмов, чтобы они могли быть номинированы.

Последнее появление Даниэла Крейга в роли Джеймса Бонда в фильме "Не время умирать", который должен был выйти в апреле в кинотеатрах, был одним из первых блокбастеров, премьера которых была перенесена из-за пандемии коронавируса. Премьера многих других фильмов была также отложена на конец этого года или на начало 2021, так как кинотеатры все еще остаются закрытыми.