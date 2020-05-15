«АВАТАР 2» ⟩ Появились новые кадры со съемочной площадки

По данным издания Deadline, режиссер Джеймс Кэмерон получил бюджет в миллиард долларов, поэтому зрителей ожидает зрелищный экшн. А вот сама кинолента «Аватар 2» имеет все шансы войти в историю кино как один из самых дорогих фильмов.

Известно, что в центре сюжета, как и в предыдущей киноленте, будет солдат Джейк Салли, который превратится в своего аватара и возглавит народ на'ви. Именно этот американец, как никто другой, может противостоять корыстолюбивым людям, которые пытаются захватить Пандору. Чтобы защитить местные реликвии и жителей, все возьмутся за оборону края.

Впервые о съемках фильма «Аватар-2» заговорили еще в апреле 2010 года. Тогда режиссер Джеймс Кэмерон отметил, что все события киноленты будут разворачиваться в океане Пандоры. Чтобы кадры были более убедительными, режиссер погрузился на дно Марианской впадины и стал третьим человеком в мире, который решился на это.