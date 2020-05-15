ДОМА С ОЛАФОМ ⟩ Для детей на карантине: Disney выпустила мультсериал для фанатов «Ледяного сердца»

Отдельное шоу про знаменитого снеговика получило название «Дома с Олафом». Таким образом Disney призвал людей оставаться дома, но весело проводить время с забавным минисериалом.

О новом проекте объявил в твиттере Джош Гад, который занимался озвучкой Олафа в оскароносном мультфильме «Ледяное сердце». Представители студии Disney создали ролики, находясь на карантине.