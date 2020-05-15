ДОМА С ОЛАФОМ ⟩ Для детей на карантине: Disney выпустила мультсериал для фанатов «Ледяного сердца»

Компания Disney также пытается поддержать миллионы поклонников, которые оказались на карантине. Так, для малышей создали особый мультсериал с любимым персонажем из мультфильма «Ледяное сердце» Олафом.
Отдельное шоу про знаменитого снеговика получило название «Дома с Олафом». Таким образом Disney призвал людей оставаться дома, но весело проводить время с забавным минисериалом.
О новом проекте объявил в твиттере Джош Гад, который занимался озвучкой Олафа в оскароносном мультфильме «Ледяное сердце». Представители студии Disney создали ролики, находясь на карантине.
Сейчас опубликован 21 эпизод, каждый из которых длится всего 40 секунд. Серии «Веселье со снегом», «Один в лесу», «Рыбалка», «Листья», «Сон», «День рождения» и другие опубликовали на ютуб-канале компании.