Шарлиз Терон призналась, с каким голливудским красавцем у нее был конфликт на съемках

Об этом Шарлиз Терон рассказала журналистам The New York Times. По ее словам, в киноленте "Безумный Макс: Дорога гнева", которая вышла на большой экран еще в 2015 году, ей не приходилось играть конкуренцию. А все потому, что за кулисами у актрисы был немалый конфликт с Томом Харди.

Актер заменил Мела Гибсона, поэтому чувствовал неприязнь на съемках. Он вспоминает, что атмосфера была очень напряженной, ведь кадры создавались с большой скоростью, а на детали или выяснения конфликта просто не хватало времени. Поэтому ситуация нагнеталась. В то же время Том Харди не скрывает, что на самом деле был плохим партнером для Шарлиз Терон в этом фильме.

Ей нужен был лучший партнер, возможно, более опытный. Это сыграть невозможно. Хотелось бы думать, что теперь, когда я старше, то смогу подняться до этого уровня,

– отметил Том Харди.

Том Харди и Шарлиз Терон ФОТО: Joel Ryan/AP

Да и Шарлиз Терон понимает, что на съемочной площадке конфликтовала вместо того, чтобы поддержать коллегу. Детали скандала актриса решила все же не разглашать.

Мне не хватало сочувствия, чтобы действительно понять, что он чувствовал, заменив Гибсона. Это пугает! Думаю, из-за моего собственного страха мы возвели стены вместо того, чтобы сказать: "Это страшно для тебя, как и для меня. Будем добрыми друг к другу". Странно, но мы вели себя, как наши герои: все ради выживания,