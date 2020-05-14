СВЕЖИЕ НОВОСТИ ⟩ Появились подробности нового фильма «Миссия невыполнима»

«Когда мы начали работу над „Последствиями“, я сказал Тому: „Я хочу сделать упор на эмоциональном путешествии Итана Ханта“, — говорит МакКуорри. — Начиная работу над этими проектами, я сказал: хочу взять то, чему мы научились в „Последствиях“, и применить это ко всем персонажам в фильме. Хотелось, чтобы у каждого была своя эмоциональная арка. Просто хочу, чтобы в фильме было больше чувств».

В итоге это привело к тому, что по сценарию хронометраж седьмого фильма составил 2 часа 40 минут. МакКуорри понимал, что каждая сцена важна для сюжета, но, разбив историю на 20-минутные фрагменты, смог вырезать 40 минут. Тогда все встало на свои места.

«Финал первого фильма встал на место, — отметил режиссер. — Мы поняли, каким будет конец, и поняли, каким будет начало. У меня оказалось две сцены, и это означало, что было готово 40 минут восьмой „Миссия: невыполнима“».

В феврале 2020-го студия Paramount отказалась от запланированных съемок «Миссия: невыполнима 7» в Италии, где на тот момент был зафиксирован резкий скачок заражений коронавирусом. Производство временно заморозили, а съемочная группа переехала в Великобританию, где начались пробы трюков и испытания новой техники. В конечном счете студия перенесла релиз фильмов с лета на осень, но МакКуорри не переживает.

«Мы используем эту возможность, чтобы на препродакшене сделать фильм еще лучше», — заявил режиссер.

Вместе с МакКуорри в записи подкаста приняла участие и Этвелл, которая пока ничего не может рассказать о своей героине. И не только из-за страха спойлеров, но и потому, что сама практически ничего не знает о персонаже. В работе над фильмами МакКуорри и Круз предпочитают, чтобы персонаж основывался на актере, а не наоборот. Режиссер лишь намекнул, что Этвелл воплощает на экране «разрушительную силу природы».

МакКуорри также раскрыл, что до начала повсеместного карантина они вели переговоры с неким актером, которого постановщик очень хотел видеть в фильме. Сейчас, однако, он не может с уверенностью сказать, удастся ли получить его в проект.