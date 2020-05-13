Названы русские фильмы, которые покажут в автокинотеатре Apollo на Певческом поле

Доставка попкорна и других закусок и напитков будет осуществляться с помощью мобильного приложения Bolt Food, на Певческом поле будут открыты 30 мужских и 60 женских туалетов с возможностью помыть руки под теплой водой с мылом и дезинфицирующими средствами. Во время кинопоказов посещение уборных разрешено. Заезд на Певческое поле при наличии билетов и по 2 человека в автомобиле - 15 евро нужно заплатить за заезд одного транспортного средства.

20 сотрудников будут ежедневно трудиться на благо автомобильного кинотеатра. Будут билетеры, сотрудники сферы питания, регулировщики движения и парковщики, охранники, разносчики еды.

Билеты можно приобрести заранее на сайте www.apollokino.ee, выбрав в списке кинотеатров Autokino. Уже есть расписание фильмов с 15 по 21 мая. Все иностранные и эстонские фильмы традиционно показывают с русскими субтитрами, но есть и российские фильмы.

На один сеанс допускаются не более 200 автомобилей.

Понедельник, 18 мая,

22:00

Драма «Калашников»

В основе проекта судьба легендарного изобретателя АК-47 Михаила Тимофеевича Калашникова. Нелегкие испытания выпали на долю конструктора-самоучки прежде чем он осуществил свою мечту. Калашников был командиром танка в 1941-м, получил тяжелое ранение под Брянском, а после так и не смог вернуться на войну. Пока был в госпитале — мечтал, делал первые чертежи оружия в блокноте и не переставал корить себя за то, что отсиживается в тылу. Он работал на заводе, проводил первые испытания в Казахстане и участвовал во Всесоюзных оружейных конкурсах вместе с другими конструкторами. В свои 29 он создал оружие, которое принесло ему мировую славу — АК-47!

Калашников прожил долгую и интересную жизнь, но одна мысль не оставляла его в покое: «Появись такое оружие у нас тогда, в сорок первом — война бы закончилась гораздо раньше и многие из наших парней остались бы живы».

Вторник, 19 мая,

22:00

Комедия «Холоп»

Григорию, сынку олигарха, уже давно море по колено и жизнь напоминает рай на земле. Роскошные автомобили, красивые женщины, бурная ночная жизнь - все в шаговой доступности, прямо здесь и сейчас. На него не распространяются никакие правила, никакие запреты, никакие ограничения. В конце концов и большие и маленькие недоразумения можно загладить, а если ситуация безнадежная - ее всегда можно исправить большими деньгами или ... связями богатого папы.

Разбитые окна ресторана, наркотики, штрафы за вождение в нетрезвом виде, ночь в арестантской - все обвинения будут сняты мгновенно. Последнее приключение сына вконец переполнило чашу терпения олигарха: избиение полицейского и бегство с места преступления - серьезное преступление, за которое грозят долгие месяцы за решеткой. Понимая, что тюрьма «не сделает человека» из его сына, отец приступает к гениальному плану перевоспитания.

После одной такой бурной вечеринки Гриша просыпается утром не в своей роскошной кровати, а на грязном полу гумна. Странно одетые люди, никаких современных интерьеров, смартфонов, машин, шампанского, хорошей еды ... абсолютно ничего, что напоминает жизнь нормального человека. Гриша быстро понял, что каким-то таинственным образом из 2019 года он попадает в глубокий период крепостного права, где действуют собственные законы и правила. За малейшие проступки могут побить розгами или ... повесить.

Похоже, что весь этот спектакль хорошо продуманный психологический эксперимент, за рулем которого стоит сам олигарх и команда психологов самого высшего уровня. Цель - радикальными методами привить блудному сыну уроки реальной жизни.

Место, напоминающее деревню 19 века, нафаршировано новейшей мобильной техникой, микрофонами и видеокамерами, которые следят за каждым шагом Гриши. В команде только профессиональные актеры, чьи диалоги прекрасно слышат организаторы.

Испорченному сыночку придется заново учить простые правила жизни: оценивать каждое свое действие, научиться не только говорить, но и слышать и поверить в то, что в мире существует настоящая любовь.

В течение первой недели также будут показаны иностранные фильмы: «Джентльмены», «Они», «Паразиты», «Боли и славе», «Ножи наголо», «Солнцестояние», а также эстонский фильм «Вещи, о которых молчат» и мультфильм про Бамса.