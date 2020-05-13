О НОВОМ ФИЛЬМЕ НОЛАНА ⟩ Роберт Паттинсон дал интервью из самоизоляции

Он рассказал о своем текущем состоянии, тренировках и о любви к макаронам. А также сделал несколько автопортретов для материала.

Про изоляцию

С тех пор как Warner Bros. заморозила съемки «Бэтмена», Паттинсон находится в изоляции в Лондоне вместе со своей девушкой. Актер признается, что практически потерял счет времени: «Мне кажется, что вместо двух недель прошло два года». Своим ноутбуком он почти не пользуется. Иногда Паттинсон выходит на пробежки по парку, но даже прогулки во время карантина пугают его: «Я словно нахожусь под арестом».

Про съемки в «Доводе»

Актер рассказал, что съемочная группа фильма насчитывала 500 человек. 250 из них принимали участие в съемках на территории разных стран. По его словам, в каждой сюжетной линии будет масштабная экшен-сцена, которая похожа на кульминацию полноценного фильма, а не эпизода. Отдельно Паттинсон хвалит визуальные эффекты «Довода». Чтобы увидеть их, некоторые члены съемочной группы приходили на работу в свои выходные. На вопрос о сюжете фильма Паттинсон отвечает, что практически его не помнит. Сам Нолан, которому GQ также дозвонился, отчасти подтверждает слова актера, намекая, что задумка будет понятна после просмотра финальной версии.

Про тренировки

По словам Паттинсона, он временно оставил силовые тренировки. Инструктор, которого наняла студия, дал ему для занятий балансировочную платформу, однако актер игнорирует советы. При этом его партнерша по фильму Зои Кравиц тренируется пять дней в неделю.

Про питание в карантине