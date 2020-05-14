Безумный Итан Хоук против рабства в трейлере мини-сериала «Птичка господа милосердного»

В центре истории — юный раб Онион (Джошуа Калеб Джонсон), чей отец погибает в результате стычки между рабовладельцем и страстным аболиционистом Джоном Брауном (Итан Хоук). Приняв Ониона за девочку, Браун забирает его в свою армию противников рабства, состоящую в основном из его сыновей. В 1859-м в попытке начать восстание рабов они совершили налет на армейское хранилище в Харперс-Ферри. Восстание не случилось, но их действия в итоге привели к Гражданской войне в США.