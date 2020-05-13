Роберту Паттинсону – 34! Путь к успеху самого красивого вампира современности

Путь к успеху

Роберт Паттинсон родился 13 мая 1986 года в Лондоне, передает 24 канал. Мать Роберта Клэр занималась работой в модельном агентстве, а отец Ричард работал над отправкой грузовых автомобилей из США. Мальчик в семье рос не один, у него есть две старшие сестры – Виктория и Лиззи.

В детстве Роберт был очень скромным и замкнутым. Несмотря на это, британец мечтал стать актером. Побороть страх ему помогла мать. Кроме первых спектаклей в театре, Паттинсон пробовал свои силы в модельной карьере, что позволило ему стать более открытым, перестать бояться публики и сцены.

Уже в 12-летнем возрасте он начал модельную карьеру, а три года спустя стал актером любительского театра Barnes Theatre Company.

Роберт Паттинсон дебютировал как актер в 2004 году. Его первым кинопроектом стал фильм "Кольцо Нибелунгов", который был основан на средневековой немецкой поэме. Роберт исполнил незначительную роль, но это помогло ему начать свой актерский путь.

Конец 2005 года стал знаменательным для будущего актера. Роберт сыграл ученика из Хогвартса Седрика Дигори в фильме "Гарри Поттер и Кубок Огня". Несмотря на то, что до съемок фильма Паттисон не читал книгу, он прекрасно справился с задачей. Эта роль позволила Паттинсону закрепиться в мире кино. Издание Times Online называло его звездой завтрашнего дня и предсказывало большое будущее. Журналисты не ошиблись.

На поприще славы его вывела роль загадочного юноши-вампира. Вся женская половина человечества увлекалась актером. В период с 2008-го по 2012-й год мир увидел пять частей "Сумерек", Роберт Паттинсон получил около 50 миллионов долларов.

Однако деньги, слава и мировое признание не приносили актеру удовольствие, ведь все видели в нем лишь миловидного Эдварда Каллена. На самом же деле он хотел раз и навсегда распрощаться с этим образом. Актер часто признавался, что съемки в "Сумерках" не приносили ему особого удовольствия, а были банальным отрабатыванием подписанного контракта.

Фильм выпил у актера немало крови. Актер неоднократно жаловался на то, что поклонницы постоянно хотят присутствовать в его жизни, заглядывают в окна и вмешиваются в личное пространство.

Любовь Беллы и Эдварда вне экрана

Еще одной важной страницей в жизни актера, которую он перевернул, но которую не забудут поклонники фильма – роман с коллегой Кристен Стюарт. Пара всячески пыталась скрыть отношения. На вопрос журналистов, встречаются ли они, актеры отрицательно качали головой, однако папарацци неоднократно "ловили" пару за горячими поцелуями или за совместными прогулками.

ФОТО: MARIO ANZUONI/REUTERS