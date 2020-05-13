Что будет с фильмом Нолана, снятым на Лаагна-теэ: увидим ли мы вообще боевик?

«Все кинотеатры закрыты, студиям пришлось перенести премьеры фильмов, ничего не поделать. Что дальше? Дождаться 17 мая и узнать, что решит правительство. Будет ли вообще кино или нет?» - сказал Деэнер.

Тимо считает, что можно уже начать что-то решать. «Соседняя Финляндия уже приняла решение, согласно которому в помещениях могут собираться до 50 человек. Если кинотеатры смогут организовать рассадку людей в шахматном порядке, то стоит это разрешить», - сказал мужчина, пишет Sky.ee.

На данный момент пока что премьера фильма «Tenet» («Довод») Кристофера Нолана не перенесена, картина выходит по плану - 17 июля. «Если в Америке премьеры перенесут, то и в других странах мира будет нечему радоваться. Киностудия должна в ближайшее время уже решить, выйдет ли фильм», сказал Диэнер.

РИА Новости передают 13 мая, что режиссер Кристофер Нолан не намерен переносить премьеру своего фильма «Довод», запланированную на 17 июля, сообщает Independent.

Ранее уточнялось, что Нолан настаивает на выходе своей ленты с участием Роберта Паттинсона и Джона Дэвида Вашингтона именно 17 июля, хотя другие проекты студии Warner Bros уже перенесены на 2021 год из-за карантина.

Крупнейшая британская сеть кинотеатров Vue Cinemas, в которой будет показана картина, подтвердила, что также надеется на то, что сможет открыться к этому времени, они сейчас обсуждают с правительством меры, обеспечивающие социальное дистанцирование.

Пока нет никаких оснований полагать, что ограничительные меры будут сняты по всему миру к концу июля, но Нолан очень на это рассчитывает.