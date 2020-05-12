ДОЖДАЛИСЬ ⟩ На этой неделе в Таллинне открывается первый кинотеатр под открытым небом

Автокинотеатр под открытым небом позволит наслаждаться кассовыми хитами от анимационных фильмов до триллеров, громкость звука которых каждая автомобильная компания зрителей сможет регулировать посредством FM-частоты в своем авторадио.

Цель Apollo Autokino – сделать кино доступным для людей и одновременно безопасным в соответствии с требованиями, обеспечивая бесконтактную продажу билетов, удобную продажу продукции без платежей наличными или картой и контроль на месте, следящий за тем, чтобы посетители в течение всего сеанса оставались в безопасности в своих автомобилях.

«Импульс для создания автокинотеатра задало желание не оставлять любителей кино и в нынешней ситуации, когда неизвестно, как долго еще будут закрыты кинотеатры», - рассказывает исполнительный директор Apollo Kino в Балтийских странах Кадри Эрм. «Это достаточно новая для Эстонии концепция, которая набирает популярность в других странах мира, особенно сейчас, когда кинотеатры по-прежнему закрыты», – прокомментировала Эрм.

Родившееся в сотрудничестве с Таллиннским певческим полем решение позволит любителям кино в безопасности наслаждаться фильмами из автомобиля, покидать который запрещено во время сеанса (исключение — проблемы со здоровьем или посещение туалета).

Билет для автомобиля в Apollo Autokino стоит для участника Apollo Klubi 15 евро. В одном автомобиле могут одновременно находиться два человека или одна семья.

«Я доволен, что идея автомобильных мероприятий на Певческом поле в сотрудничестве с Apollo Kino станет реальностью и мы совместными усилиями многих сторон возобновим работу рынка организации мероприятий. Крайне важно, чтобы до смягчения прочих ограничений мы могли предлагать публике развлечения в безопасной и находящейся под контролем среде. И, разумеется, всех радует то, что люди смогут снова вернуться к работе», – сказал директор Таллиннского певческого поля Урмас Саареоя.

Apollo Autokino не обойдется и без классического попкорна. «Мы рады вместе с Bolt Food предложить кинолюбителям инновационную бесконтактную продажу продукции, для которой посетитель должен будет выбрать в приложении Bolt Food снеки на свой вкус, заплатить через приложение, а затем заказанные снеки или охладительный напиток принесут прямо к автомобилю», – добавила Кадри Эрм.

«Мы прилагали в течение чрезвычайного положения усилия, чтобы внести вклад в борьбу с распространением вируса, предлагая на нашей платформе максимально безопасный способ получить все необходимое через приложение. В сложные времена нельзя забывать и о развлечениях, поэтому мы очень рады быть частью проекта автокинотеатра», - прокомментировал исполнительный директор Eesti Bolt Food Максим Милашенко.

Официальное открытие Apollo Autokino состоится в пятницу, 15 мая, на Таллиннском певческом поле, где на сцене Apollo Autokino вступительный концерт даст группа Smilers. Затем, в 22 часа, начнется первый сеанс — юмористический эстонский фильм «Asjad, millest me ei räägi» («Вещи, о которых мы не говорим»).

Билеты в продаже на сайте Apollo Kino.

Сеансы Apollo Autokino будут проходить ежедневно, в среднем по два сеанса в день. Дневные сеансы по выходным ориентированы на семьи с детьми. На сцене Apollo Autokino с соблюдением тех же правил и по особым ценам будут также проходить концерты, театральные постановки и прочие публичные мероприятия, за которыми можно наблюдать из автомобиля.