СМОТРИМ ВМЕСТЕ ⟩ ТОП-7 забавных фильмов для мам и о мамах

Где угодно, но не здесь / Anywhere but here

Адель Огаст (Сьюзен Сарандон) – яркая и веселая. Ей надоело жить в маленьком провинциальном городке. Вместе с 14-летней дочерью Энн (Натали Портман) Адель отправляется в Лос-Анджелес искать приключения.

Зато Энн – реалистка и не летает в облаках, как ее мама. На зрителей ожыдают бесконечные споры и переезды, а также счастливый конец истории.

Русалки / Mermaids

По сюжету, Миссис Флекс (Шер) – откровенная и сексуальная. Ее 15-летняя дочь Шарлотта (Райдер) полная противоположность матери: девочка застенчивая, верующий и хочет стать монахиней.

Но у Флекс есть еще 9-летняя дочь Кейт (Риччи), которая мечтает стать чемпионкой по плаванию и тренируется в ванне. Превратится ли эта безумная троица в нормальную семью?

Шальная пятница / Freaky Friday

Веселая комедия о том, что будет, если оказаться в чужой коже. В прямом смысле. А особенно, если это мама и дочь.

Героини ленты постоянно попадают в забавные ситуации. Но когда чары развеются, они поймут, какие же на самом деле сложные роли матери и девочки-подростка.

Детки в порядке / The Kids Are All Right

"Детки в порядке" – это непростая, трогательная и по-своему забавная история об американской семье. Это фильм о родителях и детях. Но есть одно но: родители детей обе женщины. Ник и Джулс любят друг друга и уже давно вместе, но в один момент что-то пошло не так.

Я не знаю, как она это делает / I Do not Know How She Does It

Кейт – успешная бизнес леди и заботливая мама. Но как ей это удается? Героиня разрывается между работой и семьей, но все успевает идеально... Почти идеально.

Это фильм о том, чем женщина жертвует, чтобы быть хорошей во всем.

Мачеха / Stepmom

"Мачеха" с Джулией Робертс и Сьюзан Сарандон в главных ролях – это фильм, который заставляет ценить каждую минуту, прожитую с нашими близкими. В ленте показаны ситуации непростых взаимоотношений между взрослыми, и еще более сложные отношения между взрослыми и детьми.

Ради детей две женщины превращаются из соперниц в союзников.

Мамма MIA! / Mamma Mia!

В молодости мать Софи развлекалась на все 100 и брала от жизни все. Но когда она поняла, что беременна, то переехала в спокойное местечко, чтобы вырастить дочь.