Продюсеров «Дэдпула 2» оштрафовали за гибель каскадерши

Инцидент произошел в августе 2017 года в Ванкувере, где проходили съемки «Дэдпула 2». 32-летняя Джой Харрис выполняла свой первый трюк в кино. Она подменяла Зази Битц, сыгравшую Домино, и в ходе езды на мотоцикле врезалась в стеклянное здание. На место аварии вызвали скорую, но спасти каскадершу не удалось.