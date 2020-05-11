Трейлер «Ширли»: Элизабет Мосс в роли автора «Призрака дома на холме»

«Ширли» — экранизация одноименного романа Сьюзан Скарф Меррелл. По сюжету писательница Ширли Джексон (автор «Призрака дома на холме» и «Лотереи») ищет вдохновение для новой книги. Вскоре в ее доме поселяется молодая пара, чье присутствие нарушает привычный порядок и осложняет и без того трудные отношения с мужем.