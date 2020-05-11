ВИДЕО ДНЯ ⟩ Милла Йовович читает «Муху-Цокотуху» для подписчиков Instagram

В Instagram Миллы Йовович появилось видео, в котором она читает сказку Корнея Чуковского «Муха-Цокотуха». Звезда «Обители зла» и «Пятого элемента» уточнила, что участвует в акции «Сказки на дому», призванной поддержать детей во время карантина. В будущем актриса прочтет другие произведения на русском и английском языках.