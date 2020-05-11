Официально: Каннский кинофестиваль в 2020 году не состоится

Режим ЧС из-за пандемии коронавируса во Франции продлили как минимум до 10 июля. Это делает невозможным провести Каннский кинофестиваль-2020 даже осенью. Потому оргкомитет принял решение отменить ивент, пишет в понедельник, 11 мая, Variety.

Вместе с тем, отобранные на конкурс фильмы покажут на других фестивалях в Торонто, Венеции, Довиле, Ангулеме, Сан-Себастьяне, Нью-Йорке, Пусане и Лионе. На показах будет уточнение, что это картины Каннского фестиваля. Список кинолент огласят в начале июня.