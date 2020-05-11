Актер Бен Стиллер сообщил о смерти отца

В понедельник, 11 мая, появилась информация о том, что Джерри Стиллер ушел из жизни. Смерть наступила по естественным причинам, пишет Variety.

Сын актера, Бен Стиллер подтвердил смерть своего отца, написав в Твиттере:

Мне грустно говорить, что мой отец, Джерри Стиллер умер. Он был великим папой и дедушкой и самым преданным мужем. Его будет сильно не хватать. Люблю тебя, папа.

I’m sad to say that my father, Jerry Stiller, passed away from natural causes. He was a great dad and grandfather, and the most dedicated husband to Anne for about 62 years. He will be greatly missed. Love you Dad. pic.twitter.com/KyoNsJIBz5 — Ben Stiller (@RedHourBen) May 11, 2020

Джерри Стиллер родился 8 июня 1927 года в Бруклине в еврейской семье. Его мать была уроженкой Российской империи, отец был родом из Галиции. Хотя Стиллер известен как комик, он также был серьезным драматическим актером с долгой историей на Бродвее. За роль Констанци в сериале "Сайнфельд" Джерри Стиллер был номинирован на премию "Эмми".