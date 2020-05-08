ПОМИРИЛИСЬ? ⟩ Стало известно о переменах в отношениях между Брэдом Питтом и Анджелиной Джоли

О своем расставании Анджелина Джоли и Брэд Питт сообщили еще несколько лет назад, однако до сих пор супруги не могли прийти к компромису в вопросе воспитания детей.
Более того, Джоли шантажировала бывшего мужа и грозилась опубликовать на него компромат. Впрочем, кажется, за последнее время отношения экс-супругов наконец-то наладились.
Как сообщает инсайдер, Анджелина разрешила Брэду видеться с детьми и не препятствует их регулярным встречам. Кроме того, и сами актеры перестали ссориться.
Отношения между Брэдом и Анджелиной сейчас гораздо лучше, чем были раньше: стали по-дружески теплыми. И он, и она стремятся найти решения, которые устроят обоих. Им стало проще решать задачи, связанные с опекунством,
- говорит инсайдер.