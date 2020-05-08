Пт, 8.05.2020
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ПОМИРИЛИСЬ? ⟩ Стало известно о переменах в отношениях между Брэдом Питтом и Анджелиной Джоли

Анджелина Джоли и Брэд Питт

ФОТО: CARLO ALLEGRI/REUTERS

О своем расставании Анджелина Джоли и Брэд Питт сообщили еще несколько лет назад, однако до сих пор супруги не могли прийти к компромису в вопросе воспитания детей. 

Более того, Джоли шантажировала бывшего мужа и грозилась опубликовать на него компромат. Впрочем, кажется, за последнее время отношения экс-супругов наконец-то наладились.

Как сообщает инсайдер, Анджелина разрешила Брэду видеться с детьми и не препятствует их регулярным встречам. Кроме того, и сами актеры перестали ссориться.

Отношения между Брэдом и Анджелиной сейчас гораздо лучше, чем были раньше: стали по-дружески теплыми. И он, и она стремятся найти решения, которые устроят обоих. Им стало проще решать задачи, связанные с опекунством,

- говорит инсайдер.

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