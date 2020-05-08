Пт, 8.05.2020

Звезда «Гарри Поттера» Руперт Гринт стал отцом

Rupert Grint

ФОТО: Kento Nara Via Www.imago-images.de/Imago Images/future Image

Известный британский актер Руперт Гринт впервые стал отцом. Он встречается с актрисой Джорджией Грум и будущее пополнение в звездной паре папарацци удалось рассекретить еще в апреле. Теперь стало известно, что у пары родилась дочка.

Пара тщательно скрывает свои отношения от окружающих. Они вместе уже 9 лет, однако вступать в официальный брак пока не собираются. Чувства становятся сильнее и теперь Руперт с Джорджией будут воспитывать общего ребенка. Об этом сообщает издание The People.

Джорджия Грум в фильме "Ангус, стринги и поцелуи взасос" (2008)

ФОТО: Rights Managed/GOLDCREST PICTURES / PARAMOUNT P

31-летний Руперт и 28-летняя Джорджия долго скрывали то, что ожидают появления малыша. О беременности звезды стало известно в апреле. Папарацци удалось зафиксировать влюбленных, когда они совершали покупки. Уже менее, чем через месяц после этого на свет появилась их кроха.

Руперт Гринт и Джорджия Грум с удовольствием подтверждают рождение своей девочки. Мы просим вас уважать их конфиденциальность в это особое время,

– говорится в заявлении представителей пары.

Читать также

АКТУАЛЬНО

Читать также

НАВЕРХ