Звезда «Гарри Поттера» Руперт Гринт стал отцом

Пара тщательно скрывает свои отношения от окружающих. Они вместе уже 9 лет, однако вступать в официальный брак пока не собираются. Чувства становятся сильнее и теперь Руперт с Джорджией будут воспитывать общего ребенка. Об этом сообщает издание The People.

31-летний Руперт и 28-летняя Джорджия долго скрывали то, что ожидают появления малыша. О беременности звезды стало известно в апреле. Папарацци удалось зафиксировать влюбленных, когда они совершали покупки. Уже менее, чем через месяц после этого на свет появилась их кроха.