СМОТРИ ФОТО ⟩ В Хаапсалу вовсю готовятся к фестивалю фильмов ужасов

HÕFFi stuudio. ФОТО: Vendo Jugapuu

HÕFFi stuudio. ФОТО: Vendo Jugapuu

В этом году, правда, придется отказаться от в прямом смысле совместных просмотров, переодеваний в костюмы монстров и всего, к чему за эти годы так привыкли жители Хаапсалу и гости фестиваля.

Несмотря на то, что фестиваль в этом году ввиду ограничений, призванных остановить распространение коронавируса, будет проведен в виртуальном формате, подготовка к нему идет полным ходом. Организаторы обещают, что в студии, которую уже украсили в Хаапсалуском культурном центре, будут проводиться интервью с создателями фильмов. За подготовку студии отвечала Каролийна Кулль.

HÕFF стартует уже сегодня, 8 мая, и продлится до воскресенья.

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