СУПРУГИ С СУПЕРСПОСОБНОСТЯМИ ⟩ Дуэйн Джонсон и Эмили Блант в фильме «Тяжелая ноша»

В центре сюжета — Эдгар и Мэллори Булсон, которые решили наконец развестись после нескольких лет совместной жизни. Все меняется, когда загадочный метеорит облучает их инопланетной энергией, в результате чего они получают невероятные суперспособности. Супруги уже готовы наслаждаться новыми возможностями вдали друг от друга, но быстро понимают, что способности работают нормально, только когда они вместе.