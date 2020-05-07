У Маколея Калкина будет роман с 71-летней женщиной в «Американской истории ужасов»

Мне всегда нравились работы Маколея Калкина. Нравился фильм "Один дома" и его последующие роли. У меня появилась одна безумная идея. Я рассказал ему о ней по телефону – о персонаже, которого предложил сыграть, хотя обычно не раскрываю детали материала. Я сообщил Маколею, что у его персонажа будет сумасшедший секс с героиней Кэти Бейтс. После некоторой паузы он ответил: "Похоже, это та роль, для которой я был рожден",