У Маколея Калкина будет роман с 71-летней женщиной в «Американской истории ужасов»

Авторы рейтингового сериала "Американская история ужасов" уже приступили к созданию сценария 10 сезона. В сеть попали несколько деталей фильмы, которые наделали шума. В частности, в сериале появится актер Маколей Калкин, у которого будет роман с 71-летней Кэти Бейтс.
Об этом рассказал один из авторов "Американской истории ужасов" Райан Мерфи, передает People. По его словам, из-за пандемии коронавируса съемки 10 сезона могут начаться с опозданием. Сейчас создатели сериала работают над сценарием и ведут переговоры с актерами.
«Американская история ужасов» - популярный сериал, созданный Райаном Мерфи и Брэдом Фолчеком. По их замыслу, каждый сезон имеет свой особый сюжет и персонажей, которые не повторяются. "Американская история ужасов" имеет как вымышленные сюжеты, так и заимствованные из реальных событий. Впервые он вышел на телеэкраны в октябре 2011 года.
Известно, что на участие в съемках уже согласился 39-летний Маколей Калкин, наиболее известный по фильмам "Один дома". В 10 сезоне сериала ему достанется достаточно пикантная роль.
Мне всегда нравились работы Маколея Калкина. Нравился фильм "Один дома" и его последующие роли. У меня появилась одна безумная идея. Я рассказал ему о ней по телефону – о персонаже, которого предложил сыграть, хотя обычно не раскрываю детали материала. Я сообщил Маколею, что у его персонажа будет сумасшедший секс с героиней Кэти Бейтс. После некоторой паузы он ответил: "Похоже, это та роль, для которой я был рожден",
– поделился Райан Мерфи.
Для Маколея Калкина участие в 10 сезоне "Американской истории ужасов" станет дебютным. А вот 71-летняя Кэти Бейтс уже известная актриса сериала.
Сейчас тему следующего сезона еще не объявили. Однако известен актерский состав новой "Американской истории ужасов": там зрители увидят Сару Полсон, Эвана Питерса, Билли Лурда, Лесли Гроссман, Финна Виттрока, Лили Рэйб, Адину Портер. Съемки начнутся после завершения карантина.