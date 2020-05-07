Готовьтесь дрожать от страха! На этой неделе в Эстонии пройдет фестиваль фильмов ужасов

Крупнейший в странах Балтии фестиваль жанрового кино станет первым в Эстонии традиционным фестивалем в сфере культуры, который в полном объеме пройдет онлайн. Организаторы HÕFF рады обстоятельству, что большинство фильмов, участие которых планировалось еще до вспышки COVID-19, все-таки вошли в программу.

Проводимый с 8 по 10 мая фестиваль покажет 22 полнометражных и 15 короткометражных фильмов ужасов и фантастики, а также триллеров из более чем 10 стран. Также можно будет посетить 16 интервью с создателями фильмов, которые пройдут в формате вопросов и ответов сразу после кинопоказов. Со зрителями пообщаются режиссеры из Америки, Африки и Австралии.

По словам руководителя фестиваля Хельмута Янеса, команда очень постаралась, чтобы фестиваль смог предложить зрителям что-то большее, чем череду фильмов онлайн. «Мы стараемся сохранить неповторимую фестивальную атмосферу и в режиме онлайн. Так, помимо киносеансов мы организуем церемонию открытия, виртуальный конкурс костюмов, обсуждения с создателями фильмов, фестиваль короткометражных фильмов имени Жоржа Мельеса с международным жюри и даже первую дискуссионную панель с международным составов спикеров!», - пояснил Хельмут Янес.

Зрители смогут посмотреть программу HÕFF в виртуальном кинозале на новой платформе Elisa Stage. Фестиваль откроет фильм новозеландского режиссера Анта Тимпсона «Иди к папочке» – один из самых примечательных комедийных хорроров последнего времени, в котором одну из главных ролей исполнил известный по «Властелину колец» актер Элайджа Вуд. Перед началом киносеанса пройдет прямая трансляция с церемонии открытия фестиваля в Хаапсалуском культурном центре.

Зрители HÕFF станут первыми, кто увидит комедийный ужастик австралийца Джэймса Ди Мартино «Человек без лица» за пределами страны производства. Также ожидается европейская премьера мистического триллера «Посторонний», созданного украинским режиссером Дмитрием Томашпольским.

Особенной темой в этом году станет творчество уникального писателя Говарда Филлипса Лавкрафта. Также впервые на фестивале будет представлена конкурсная программа эстонского жанрового кино, в жюри которого вошли шестеро гимназистов из Ляэнемааской гимназии, расположенной в Хаапсалу.

Не меньший интерес представляет и короткий метр. HÕFF входит в Европейскую федерацию фестивалей фантастических фильмов, и, следовательно, на фестивале пройдет конкурс, победитель которого получит награду «Серебряный Мельес» и поборется в финале за «Золотого Мельеса». В рамках программы «Маленькие кошмары» покажут два фильма российских режиссеров – «Выход» Ивана Басова и «Манекены» Максима Ногинова.

Билеты на сеансы фестиваля стоят по четыре евро, а пропуск на все дни – 45 евро. Большинство фильмов будут сопровождаться сериями вопросов и ответов, и все фильмы можно будет посмотреть в записи до окончания фестиваля. Сопутствующие мероприятия можно смотреть бесплатно.

Хаапсалуский фестиваль фильмов в жанре ужасов и фантастики пройдет в 15-й раз.

ПРОГРАММА HÕFF

Основная программа

«Человек без лица» (The Faceless Man), 2019, режиссер: Джэймс Ди Мартино