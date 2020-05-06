МОГУТ ЗАПРЕТИТЬ ⟩ Первые смельчаки: в Эстонии пройдет кинопоказ под открытым небом
Кинотеатры по распоряжению правиительства не работают в связи с эпидемией коронавируса, но в субботу на базе отдыха Taevaskoda в Пылвамаа пройдет первый кинопоказ под открытым небом. По словам генерального директора базы, одобрения решения ждали три недели, но больше ждать нельзя: по счетам нужно платить...
В субботу на базе Taevaskoda будет показан, пожалуй, главный представитель эстонской классики кинематографии «Последняя реликвия». Фильм можно смотреть на большом экране, не выходя из машины и даже не открывая окна, а звук в автомобиль будет идти через радиоприемник.
В то же время, как отмечает портал Elu24 со ссылкой на официальный сайт kriis.ee, кинопоказы все же запрещены.
Это будет публичное мероприятие, на которое разрешение не предоставляется. Автомобильный кинотеатр не сможет ограничиться людьми в своих автомобилях, потому что на общественном мероприятии должны быть общественные туалеты, служба безопасности, техническая служба и т. д., что соберет недопустимое количество людей в одном месте и создаст непредсказуемое количество контактов между людьми,
- поясняется на сайте.
По словам Трийну Вяхи, директора базы Taevaskoda по отдыху и туризму, это не публичное мероприятие, так как оно происходит на частной территории.
Это частное мероприятие, мы не проводим публичное мероприятие в общедоступном пространстве. Все события, которые происходят на нашей территории, никогда не требовали какого-либо разрешения. Мы приглашаем сюда только наших фанатов,
- сказал Вяхи Elu24.
По словам организатора, мероприятие будет организовано таким образом, что риски исключены: автомобили будут припаркованы с двухметровым интервалом, покидать машины запрещено и возможности воспользоваться общественным туалетом у посетителей не будет.
«Если музеи под открытым небом посещать разрешено, то чем может быть опасен автомобильный кинотеатр?» - сказала Вяхи.
Центр отдыха Taevaskoda три недели ждал, но сегодня было решено окончательно объявить об этом событии.
Мы должны как-то выжить в сегодняшней ситуации, мы должны оплатить счета от Eesti Energia,
- сказала Вяхи, добавив, что не видит причин для отмены мероприятия.
По словам Вяхи, подобные мероприятия запланированы также Таллиннским фестивалем песни и Дорожным музеем.
В настоящее время мы организовали мероприятие и ждем решения сегодня, потому что оно в настоящее время обсуждается, - сказала она, добавив, что если мероприятие действительно запретят, его придется отменить.
«Мы еще ни с кого не собираем деньги», - пояснила она.