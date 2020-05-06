МОГУТ ЗАПРЕТИТЬ ⟩ Первые смельчаки: в Эстонии пройдет кинопоказ под открытым небом

В субботу на базе Taevaskoda будет показан, пожалуй, главный представитель эстонской классики кинематографии «Последняя реликвия». Фильм можно смотреть на большом экране, не выходя из машины и даже не открывая окна, а звук в автомобиль будет идти через радиоприемник.

В то же время, как отмечает портал Elu24 со ссылкой на официальный сайт kriis.ee, кинопоказы все же запрещены.

Это будет публичное мероприятие, на которое разрешение не предоставляется. Автомобильный кинотеатр не сможет ограничиться людьми в своих автомобилях, потому что на общественном мероприятии должны быть общественные туалеты, служба безопасности, техническая служба и т. д., что соберет недопустимое количество людей в одном месте и создаст непредсказуемое количество контактов между людьми,

- поясняется на сайте.

По словам Трийну Вяхи, директора базы Taevaskoda по отдыху и туризму, это не публичное мероприятие, так как оно происходит на частной территории.

Это частное мероприятие, мы не проводим публичное мероприятие в общедоступном пространстве. Все события, которые происходят на нашей территории, никогда не требовали какого-либо разрешения. Мы приглашаем сюда только наших фанатов,

- сказал Вяхи Elu24.

По словам организатора, мероприятие будет организовано таким образом, что риски исключены: автомобили будут припаркованы с двухметровым интервалом, покидать машины запрещено и возможности воспользоваться общественным туалетом у посетителей не будет.

«Если музеи под открытым небом посещать разрешено, то чем может быть опасен автомобильный кинотеатр?» - сказала Вяхи.

Центр отдыха Taevaskoda три недели ждал, но сегодня было решено окончательно объявить об этом событии.

Мы должны как-то выжить в сегодняшней ситуации, мы должны оплатить счета от Eesti Energia,

- сказала Вяхи, добавив, что не видит причин для отмены мероприятия.

По словам Вяхи, подобные мероприятия запланированы также Таллиннским фестивалем песни и Дорожным музеем.

В настоящее время мы организовали мероприятие и ждем решения сегодня, потому что оно в настоящее время обсуждается, - сказала она, добавив, что если мероприятие действительно запретят, его придется отменить.