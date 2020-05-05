Тайка Вайтити снимет новый фильм во вселенной «Звездных войн»

Кроме того, студия Disney анонсировала новый сериал по «Звездным войнам». Шоураннером выступит Лесли Хэдланд, автор «Жизней матрешки». Шоу выйдет на стриминговом сервисе Disney+. Дата релиза обоих проектов не объявлена.

Дебют Вайтити во вселенной «Звездных войн» состоялся в прошлом году. Он срежиссировал финальный эпизод первого сезона «Мандалорца» и озвучил одного из героев сериала — дроида IG-11.