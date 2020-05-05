Том Круз и Илон Маск снимут боевик в космосе

Вместе с Крузом и Маском над фильмом работает агентство NASA. Будет он снят в космосе полностью или частично, не уточняется.

Круз давно практикует экстремальные методы съемок. Он прыгал с парашютом 106 раз ради одной сцены, забирался на самое высокое здание в мире и задерживал дыхание под водой на 6 минут. На съемках шестой «Миссии» он сломал колено, прыгая с одного здания на другое. Подробнее о его трюках можно почитать здесь.