Звездная болезнь кружит голову: четыре актрисы, которых настигла слава

А задумывались ли вы как бы вы вели себя, если б были известны? Каждый из нас хотел бы почувствовать себя популярным. Многие артисты, певцы, актеры пронесли все тяготы этого чувства. Кому-то это состояние нравится, а кто-то не справляется с ним. А некоторые так привыкают к тому, что их боготворят фанаты, что начинают болеть звездной болезнью. Рассмотрим звезд, которых коснулась эта тема, пишет Artrue.ru.
Настасья Самбурская
Ее прославил молодежный сериал «Универ». Девушка сыграла роль студентки, у которой был высокомерный характер. Так же вела себя Настасья и на съемочной площадке. О хамском поведении актрисы слухи ходят давно. Она не раз обижала прохожих людей. Совсем недавно Самбурская ушла из театра, именно в то время, когда полным ходом шла премьера спектаклей с ее участием. Девушка всех подвела, но извинения даже не принесла.
Анна Чиповская
Быстрый взлет кружит голову. Молодая талантливая девочка быстро подверглась популярности, после выхода сериала «Дорогая Маша Березина». Одна из первых важных ролей и сразу в «яблочко». Но доброты душевной она не сохранила. К людям относится совсем без уважения. Часто ругается и грубит в общественных местах. Даже поклонники, однажды попали под горячую руку. Молодые люди подошли к девушке, чтоб взять автограф, в ответ она накричала на ребят и быстро покинула помещение.
Александра Бортич
Молодая, красивая блондинка. Она покорила публику своим талантом. Но многие и не подозревают, что у Александры нет никакого актерского образования. Девочка с улицы прошла кастинг и достигла такого успеха. А в последнее время артистка попала во все самые кассовые сериалы и фильмы. Весь этот поток узнаваемости изменил Бортич. Часто ее замечают в конфликтных ситуациях. Она может с легкостью обидеть коллег, не задумываясь об этом. Социальные сети для Александры – как тряпка на быка. Она абсолютно не воспринимает критику в свой адрес и всегда «жестко» отвечает хейтерам.
Светлана Ходченкова
Белокурая, милая девочка с искренними глазами, которая покорила своей душевной добротой. Такой мы запомнили Светлану по фильму «Благословите женщину». К сожалению, это всего лишь образ, который остался в прошлом. Теперь она надела маску деловой, роковой непреступной леди. Ходченкова перестала общаться с родными. Они не достойны общения с ней, именно так считает популярная актриса. Светлана судится со всей семьей за бабушкину квартиру, которая находится в Москве.
А как вы относитесь к этим актрисам?