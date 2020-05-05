Звездная болезнь кружит голову: 4 актрисы, которых настигла слава

Настасья Самбурская

Настасья Самбурская ФОТО: Shutterstock

Ее прославил молодежный сериал «Универ». Девушка сыграла роль студентки, у которой был высокомерный характер. Так же вела себя Настасья и на съемочной площадке. О хамском поведении актрисы слухи ходят давно. Она не раз обижала прохожих людей. Совсем недавно Самбурская ушла из театра, именно в то время, когда полным ходом шла премьера спектаклей с ее участием. Девушка всех подвела, но извинения даже не принесла.

Анна Чиповская

Анна Чиповская ФОТО: Karpov Sergei/ITAR-TASS

Быстрый взлет кружит голову. Молодая талантливая девочка быстро подверглась популярности, после выхода сериала «Дорогая Маша Березина». Одна из первых важных ролей и сразу в «яблочко». Но доброты душевной она не сохранила. К людям относится совсем без уважения. Часто ругается и грубит в общественных местах. Даже поклонники, однажды попали под горячую руку. Молодые люди подошли к девушке, чтоб взять автограф, в ответ она накричала на ребят и быстро покинула помещение.

Александра Бортич

Александра Бортич ФОТО: Instagram

Молодая, красивая блондинка. Она покорила публику своим талантом. Но многие и не подозревают, что у Александры нет никакого актерского образования. Девочка с улицы прошла кастинг и достигла такого успеха. А в последнее время артистка попала во все самые кассовые сериалы и фильмы. Весь этот поток узнаваемости изменил Бортич. Часто ее замечают в конфликтных ситуациях. Она может с легкостью обидеть коллег, не задумываясь об этом. Социальные сети для Александры – как тряпка на быка. Она абсолютно не воспринимает критику в свой адрес и всегда «жестко» отвечает хейтерам.

Светлана Ходченкова

Светлана Ходченкова ФОТО: Novoderezhkin Anton / TASS

Белокурая, милая девочка с искренними глазами, которая покорила своей душевной добротой. Такой мы запомнили Светлану по фильму «Благословите женщину». К сожалению, это всего лишь образ, который остался в прошлом. Теперь она надела маску деловой, роковой непреступной леди. Ходченкова перестала общаться с родными. Они не достойны общения с ней, именно так считает популярная актриса. Светлана судится со всей семьей за бабушкину квартиру, которая находится в Москве.