Наш друг-итальянец раскритиковал четыре советских фильма, которые мы считаем культовыми

Несколько лет назад у нас дома по программе обмена студентами жил молодой итальянец Антонио.
Он много рассказывал об Италии, показывал фотографии, готовил национальные блюда, а мы старались познакомить нашего иностранного гостя с нашей культурой и почти каждый вечер смотрели советские фильмы, пишет Zen.Yandex.ru.
В целом, Антонио понравился советский кинематограф, но неожиданно для нас он раскритиковал четыре фильма.
«Ирония судьбы»
Первое, что бросилось в глаза Антонио, что герои фильма очень много пьют. Сначала Лукашин выпивал с друзьями в бане, потом Ипполит набрался от ревности и горя.
Но его поразил (и даже возмутил) странный, молниеносный роман, который случился между Женей и Надей. Антонио очень удивился тому, что в России этих героев считают положительными. Для него они – предатели, которые отказались от своих возлюбленных. В общем, ему до слез было жалко Ипполита и Галю.
«Морозко»
Антонио удивился, что в России «Морозко» позиционируется как детская сказка. Чего там только нет – и медведь-оборотень, и Баба-Яга. Но, что самое интересное, даже Дед Мороз показался итальянцу каким-то подозрительным. Он особенно расстроился на том моменте, когда птичка замерзла, усевшись на посох Морозко. Мол, раз он такой волшебник, то мог бы и оживить ее.
Антонио также возмутило поведение отца Настеньки. Послушать злую жену и оставить дочь в зимнем лесу – это за гранью его понимания. Вот тут мы с ним сошлись во мнениях, но сказка есть сказка.
«Невероятные приключения итальянцев в России»
В данном случае негодование Антонио было совершенно понятно. В нем взыграла национальная гордость. Он был возмущен тем, что его соотечественники в фильме показаны какими-то жадными и немного глуповатыми.
«Москва слезам не верит»
Под раздачу также попал культовый оскароносный фильм «Москва слезам не верит». Антонио не понравилось, что героини этой картины чрезмерно феминистские, при этом мужчины какие-то слабые.
Наш гость признался, что феминизма ему хватает и в Европе. Он думал, что в России женщины более ласковые и покладистые.