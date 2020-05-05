Наш друг-итальянец раскритиковал 4 советских фильма, которые мы считаем культовыми

Он много рассказывал об Италии, показывал фотографии, готовил национальные блюда, а мы старались познакомить нашего иностранного гостя с нашей культурой и почти каждый вечер смотрели советские фильмы, пишет Zen.Yandex.ru.

В целом, Антонио понравился советский кинематограф, но неожиданно для нас он раскритиковал четыре фильма.

«Ирония судьбы»

Кадр из фильма "Ирония Судьбы" ФОТО: скриншот видео

Первое, что бросилось в глаза Антонио, что герои фильма очень много пьют. Сначала Лукашин выпивал с друзьями в бане, потом Ипполит набрался от ревности и горя.

Но его поразил (и даже возмутил) странный, молниеносный роман, который случился между Женей и Надей. Антонио очень удивился тому, что в России этих героев считают положительными. Для него они – предатели, которые отказались от своих возлюбленных. В общем, ему до слез было жалко Ипполита и Галю.

«Морозко»

Кадр из фильма "Морозко". ФОТО: Youtube

Антонио удивился, что в России «Морозко» позиционируется как детская сказка. Чего там только нет – и медведь-оборотень, и Баба-Яга. Но, что самое интересное, даже Дед Мороз показался итальянцу каким-то подозрительным. Он особенно расстроился на том моменте, когда птичка замерзла, усевшись на посох Морозко. Мол, раз он такой волшебник, то мог бы и оживить ее.

Антонио также возмутило поведение отца Настеньки. Послушать злую жену и оставить дочь в зимнем лесу – это за гранью его понимания. Вот тут мы с ним сошлись во мнениях, но сказка есть сказка.

«Невероятные приключения итальянцев в России»

В данном случае негодование Антонио было совершенно понятно. В нем взыграла национальная гордость. Он был возмущен тем, что его соотечественники в фильме показаны какими-то жадными и немного глуповатыми.

«Москва слезам не верит»

ФОТО: Кадр из фильма "Москва слезам не верит..."

Под раздачу также попал культовый оскароносный фильм «Москва слезам не верит». Антонио не понравилось, что героини этой картины чрезмерно феминистские, при этом мужчины какие-то слабые.