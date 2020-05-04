Новый фильм о принцессе Диане: сколько раз невестка королевы пыталась покончить с собой

Совсем скоро на экраны выйдет документальный фильм о тайнах принцессы Дианы, чья жизнь закончилась трагически. Спустя 23 года после своей смерти супруга принца Чарльза продолжает вызывать интерес к своей персоне. Ее судьба была нелегкой, и бывало, она боролась с психологическими проблемами, пытаясь покончить жизнь самоубийством четыре раза.
Именно эти тайны, как сообщает Daily Mail, будут раскрыты в фильме под названием "Быть мной: Диана". Кинолента будет разделена на несколько частей, чтобы как можно глубже погрузить зрителя в переживания и страхи принцессы. Не обойдет стороной картина и несчастный брак Дианы, и тяжелое детство. Ко всему, создатели фильма обещают показать ранее не публиковавшиеся кадры из речей Дианы, сделанные накануне ее смерти. В съемках приняли участие ее близкие, которые находились рядом с леди Ди в последние годы ее жизни.
Подобная информация разозлила и расстроила сыновей принцессы Дианы — принцев Уильяма и Гарри. Внуки Елизаветы II уверены, что документальная лента недостоверна. Но создатели фильма утверждают обратное: "Это не заказное шоу, и все использованные данные уже давно находятся в открытом доступе".