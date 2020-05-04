Новый фильм о принцессе Диане: сколько раз невестка королевы пыталась покончить с собой

Именно эти тайны, как сообщает Daily Mail, будут раскрыты в фильме под названием "Быть мной: Диана". Кинолента будет разделена на несколько частей, чтобы как можно глубже погрузить зрителя в переживания и страхи принцессы. Не обойдет стороной картина и несчастный брак Дианы, и тяжелое детство. Ко всему, создатели фильма обещают показать ранее не публиковавшиеся кадры из речей Дианы, сделанные накануне ее смерти. В съемках приняли участие ее близкие, которые находились рядом с леди Ди в последние годы ее жизни.