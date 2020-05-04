Пн, 4.05.2020

МОЕ СЕРДЦЕ РАЗБИТО ⟩ У Эмбер Херд умерла мать

Amber Heard

ФОТО: Lyvans Boolaky/IS/MPI/Capital Pictures/LB/IS/MPI/Capital Pictures

В семье голливудской актрисы Эмбер Херд, которая сейчас со скандалом разводится с Джонни Деппом, случилось горе – умерла мама звезды, Пейдж Парсонс. О смерти самого близкого человека знаменитость сообщила своим поклонникам в Instagram. Эмбер не стала разглашать подробности, но поделилась переживаниями – ее сердце разбито.

В публикации Херд также добавила, что ее мама всегда оказывала ей колоссальную поддержку и теперь она не знает, как без нее будет жить.

Я с разбитым сердцем и опустошена до предела из-за потери моей мамы, Пейдж Херд. Она покинула нас слишком рано, оставив лишь воспоминания. Непоколебимое, открытое сердце сделало ее самой красивой женщиной, которую я когда-либо знала. Трудно представить и еще труднее сказать то, что я счастлива быть именно ее дочерью. Я получила ее тепло, которое она мне отдавала почти 34 года,

– трогательно написала Эмбер, опубликовав архивные кадры с матерью. 

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