МОЕ СЕРДЦЕ РАЗБИТО ⟩ У Эмбер Херд умерла мать

Я с разбитым сердцем и опустошена до предела из-за потери моей мамы, Пейдж Херд. Она покинула нас слишком рано, оставив лишь воспоминания. Непоколебимое, открытое сердце сделало ее самой красивой женщиной, которую я когда-либо знала. Трудно представить и еще труднее сказать то, что я счастлива быть именно ее дочерью. Я получила ее тепло, которое она мне отдавала почти 34 года,