18+ ⟩ Тизер сериала «Топи»: Мистический триллер от Дмитрия Глуховского

По словам автора, это история о людях, попавших в «хтонический мир русской глубинки, где никакие понятные правила больше не работают». В сериале снимаются Иван Янковский, Максим Суханов, Тихон Жизневский, Катерина Шпица, Софья Володчинская, Марина Васильева и Анастасия Крылова.

В центре сюжета — пять молодых москвичей, которые едут в чудотворный монастырь в деревне Топи, надеясь найти там помощь и ответы на свои вопросы. У каждого из них своя драма: несчастная любовь, недавняя потеря близкого человека, неизлечимая болезнь. Но деревня носит свое имя неслучайно, а чудеса не творятся по заказу, и попав в Топи, многие пропадают тут бесследно.