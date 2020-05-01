18+ ⟩ Тизер сериала «Топи»: Мистический триллер от Дмитрия Глуховского

Новый проект онлайн-кинотеатра КиноПоиск HD — сериал «Топи», сценарий которого написал писатель Дмитрий Глуховский, автор цикла «Метро 2033» и романа «Текст».
По словам автора, это история о людях, попавших в «хтонический мир русской глубинки, где никакие понятные правила больше не работают». В сериале снимаются Иван Янковский, Максим Суханов, Тихон Жизневский, Катерина Шпица, Софья Володчинская, Марина Васильева и Анастасия Крылова.
В центре сюжета — пять молодых москвичей, которые едут в чудотворный монастырь в деревне Топи, надеясь найти там помощь и ответы на свои вопросы. У каждого из них своя драма: несчастная любовь, недавняя потеря близкого человека, неизлечимая болезнь. Но деревня носит свое имя неслучайно, а чудеса не творятся по заказу, и попав в Топи, многие пропадают тут бесследно.
Съемки «Топей» возобновятся после снятия режима самоизоляции.