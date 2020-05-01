ОТ СОЗДАТЕЛЕЙ «МСТИТЕЛЕЙ» ⟩ Disney готовит ремейк «Геркулеса»

В основу оригинальной ленты легли греческие мифы о Геракле, сыне богов Зевса и Геры. В мультфильме также были элементы мюзикла. В 1998 году он претендовал на «Оскар» в номинации «Лучшая песня», пишет Kinopoisk.

Согласно источникам, Руссо точно не будут режиссерами фильма, хотя он разрабатывается совместно с их кинокомпанией AGBO, которая продюсировала недавний боевик «Тайлер Рейк» с Крисом Хемсвортом.

Сценарий картины напишет Дэйв Каллахэм. Он был причастен к «Неудержимым» и сиквелу «Zомбилэнда», а среди его будущих проектов — «Чудо-женщина: 1984», «Шан-Чи и легенда десяти колец» и «Человек-паук: Через вселенные 2».

Как сообщает THR, опыт Каллахэма, связанный с боевиками, сильно отразится на «Геркулесе»: фильм будет насыщен экшен-сценами. Издание также уточняет, что создатели могут отказаться от музыкальных сцен, которые есть в мультфильме.