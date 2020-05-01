Премьера 2 сезона сериала «Мост» с Пореченковым и Дапкунайте: действия разворачиваются в Талллине и Нарве

InterMedia напоминает, что фильм является адаптацией популярного одноименного шведско-датского сериала (Bron/Broen). Первый сезон телеканал НТВ показал в 2018 году.

В новом сезоне в опору петербургской дамбы врезается катер, на палубе которого расположены манекены: мужчина, женщина и двое детей. Но спасатели обнаруживают вместо женского манекена труп Марты Андерсаа, консула Эстонии. Для расследования этого преступления Максиму Казанцеву (Михаил Пореченков) и Инге Веэрмаа (Ингеборга Дапкунайте) вновь предстоит объединиться. Ведь это убийство – не последнее, и маньяк по прозвищу Инсталлятор идет по следам «грешников», которых надо наказать.

Второй сезон снимал режиссер Максим Василенко. Съемки сериала с участием российских и эстонских актеров проходили в пяти городах: на экране появятся Таллинн, Нарва, Ивангород, Санкт-Петербург и Сочи. Новые эпизоды – всего их десять – будут выходить с 22 мая эксклюзивно на видеосервисе Start по пятницам.

В интервью Ингеборга неоднократно заявляла, что разница между эстонской и российской культурой более заметна, нежели между шведами и датчанами.