Премия «Оскар» изменила правила из-за пандемии коронавируса

Престижная американская кинопремия «Оскар» изменила правила номинации из-за пандемии коронавируса.
Про это сообщили в заявлении, опубликованном вчера, 28 апреля, в котором говорится, что попасть в номинацию теперь могут и фильмы, что демонстрировались только онлайн.
Такое решение распространяется пока лишь на один год, а вернее до того момента, когда кинотеатры начнут функционировать в обычном режиме. Стоит отметить, что это впервые за всю историю существования кинопремии сделали исключение из правил.
Академия поддерживает своих членов и коллег в этот период неопределенности. Мы признаем важность того, чтобы их работу видели, особенно сейчас, когда зрители ценят кинофильмы больше, чем когда-либо,
— говорится в заявлении президента Академии Дэвида Рубина и генерального директора Доуна Хадсона.