Премия «Оскар» изменила правила из-за пандемии коронавируса

Про это сообщили в заявлении, опубликованном вчера, 28 апреля, в котором говорится, что попасть в номинацию теперь могут и фильмы, что демонстрировались только онлайн.

Такое решение распространяется пока лишь на один год, а вернее до того момента, когда кинотеатры начнут функционировать в обычном режиме. Стоит отметить, что это впервые за всю историю существования кинопремии сделали исключение из правил.