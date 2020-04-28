Успеху «Хеллбоя 2: Золотая армия» помешал «Темный рыцарь» Нолана

Просчет студии стоил ей слишком дорого.
Мексиканский режиссер Гильермо Дель Торо в своем Twitter-аккаунте поделился ссылкой на статью 2018 года.
В статье, приуроченной к десятилетнему юбилею выхода фильма «Хеллбой 2: Золотая армия», попытались проанализировать, почему картина не достигла успешных финансовых показателей. Автор пишет:
Гильермо Дель Торо украдкой снял лучший фильм о супергероях, но этот фильм опередил свое время. Современная эра супергероев началась как раз после фильмов 2008 года, кроме «Хеллбоя 2» в тот же год вышли «Железный человек» и «Темный рыцарь». Никто не понял, насколько хорош фильм Дель Торо, пока не стало слишком поздно. В результате франшиза умерла.
Сам режиссер говорит:
В середине съемок в Венгрии мне поступил звонок от руководства студии. Они сообщили, что переносят дату премьеры, чтобы фильм вышел перед «Темным рыцарем» Нолана. Я ответил: «Тогда не о чем и беспокоиться. Мы все равно утонем». Так и получилось, фильм показал отличные результаты в первый уик-энд проката, но во второй, когда стартовали предзаказы билетов на «Темного рыцаря», все накрылось.
Премьера фильма «Хеллбой 2: Золотая армия» состоялась 28 июня 2008 года, а «Темный рыцарь» Кристофера Нолана появился на экранах спустя две недели — 14 июля.