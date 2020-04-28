Успеху «Хеллбоя 2: Золотая армия» помешал «Темный рыцарь» Нолана

В середине съемок в Венгрии мне поступил звонок от руководства студии. Они сообщили, что переносят дату премьеры, чтобы фильм вышел перед «Темным рыцарем» Нолана. Я ответил: «Тогда не о чем и беспокоиться. Мы все равно утонем». Так и получилось, фильм показал отличные результаты в первый уик-энд проката, но во второй, когда стартовали предзаказы билетов на «Темного рыцаря», все накрылось.