ФОТО ⟩ Cекс-символ Голливуда теперь одинока? Муж Мэган Фокс снял обручальное кольцо

Одна из самых красивых голливудских пар оказалась на грани развода. Звезды приняли решение пожить отдельно друг от друга. Брайан Остин обосновался в Малибу, а Меган — в Калабасасе.

У папарацци появилось весомое доказательство разлада в семье. Фотографы подловили Грина во время похода в супермаркет. Артист совершал покупки в одиночестве, а на его пальце отсутствовало обручальное кольцо.

Тем не менее Меган и Брайан Остин сохранили дружеские отношения. Звезды по очереди берут на себя заботу о наследниках — семилетнем Ноа, шестилетнем Бодхи и трехлетнем Джорни.

Источники, близкие к семье, утверждают, что актеры не потеряли надежды на возможное воссоединение. «Они не планируют подавать на развод прямо сейчас», — процитировали инсайдера в E!News.

Исполнительница главной роли в «Трансформерах» не первый раз испытывает трудности в личной жизни. В 2008 году конфликт сорвал помолвку Меган и Брайана. Влюбленные ненадолго расстались, однако в 2010 году вновь сошлись. Звезды узаконили любовную связь, вступив в брак.

ФОТО: MARIO ANZUONI/REUTERS