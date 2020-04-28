ВСЕ ОБСУЖДАЮТ ⟩ Фильм «Тайлер Рейк: Операция по спасению»: что нужно о нем знать?

О чем фильм?

Главный герой — одинокий наемник Тайлер Рейк, который берется за новое задание — вызволить из рук похитителей сына осужденного наркобарона. Мальчик случайно стал пешкой в войне двух безжалостных преступников и теперь окружен вооруженными до зубов бойцами. Чтобы спасти его, Рейк проникает в город Дакка, столицу государства Бангладеш, но вскоре сам становится целью местных бандитов и солдат, воюющих по одну сторону.

ФОТО: Jasin Boland/ZUMAPRESS.com

Кто его режиссер?

«Операция по спасению» — режиссерский дебют Сэма Харгрейва. Прежде он успел поработать дублером в десятках фильмов, включая «Первый мститель: Другая война», где Харгрейв подменял в опасных сценах Криса Эванса. После этого он продолжил сотрудничество с Marvel, но уже в качестве координатора трюков. Его имя можно заметить в титрах триквела «Первого мстителя», а также двух последних частей «Мстителей».

Харгрейв с детства занимался едноборствами, что в конечном счете привело к увлечению боевиками. Он фанател от Джеки Чана, любил гонконгское кино, а также смотрел вестерны — от фильмов Серджио Леоне до сериалов вроде «Одинокого рейнджера» и «Зорро». Больше всего его привлекали экшен-сцены. Настолько, что некоторые трюки Харгрейв по мере возможностей повторял вместе с братом, снимая все попытки на семейную камеру.

Именно Джеки Чан вдохновил будущего каскадера на обучение в киношколе. Как и его кумир, Харгрейв хотел уметь все: режиссировать, писать сценарии, играть и выполнять трюки. В итоге он снял пять короткометражных фильмов, некоторые из которых монтировал сам . В конце концов один из друзей вспомнил, что Харгрейв «неплохо падал на голову» в школе, и посоветовал ему перебраться в Голливуд, чтобы начать карьеру каскадера.

Сценарий «Операции по спасению» написал один из режиссеров «Мстителей» Джо Руссо. Он знал, что Харгрейв не оставил мечту стать режиссером, и показал ему сценарий на съемках «Войны бесконечности». Текст напомнил Харгрейву боевики Майкла Манна, Стивена Спилберга и Джеймса Кэмерона, которые он ценит за постановку экшена и работу каскадеров.

Как его снимали?

Один из самых обсуждаемых эпизодов фильма — экшен-сцена, смонтированная в виде одного кадра. Она длится 12 минут и чередует погоню на машинах, перестрелки, взрывы и рукопашный бой. Несмотря на то, что в ней много монтажных склеек, спрятанных на постпродакшене, чувство реального времени создатели передают убедительно.

Вот один из фрагментов:

Некоторые экшен-сцены, даже самые опасные, Харгрейв снимал сам. Когда дублер Криса Хемсворта прыгал с крыши или падал с балкона, режиссер следовал за ним с камерой в руках, будучи подвешенным на тросах.

То же самое касается сцены погони. Для этого Харгрейв забрался на капот автомобиля.