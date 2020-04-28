ТОП-5 ⟩ Названы самые убыточные фильмы 2019 года

Так, топ самых убыточных фильмов возглавил «Люди Икс: Темный Феникс». Релиз кинокомикса несколько раз откладывали. В итоге он вышел в июне 2019-го и заработал в кинотеатрах 252 млн долларов — это худшие сборы за всю историю «Людей Икс». После проката студия недосчиталась 133 млн долларов.

Второе место занял «Терминатор: Темные судьбы» — шестая часть серии принесла убыток в 122,6 млн долларов. Строчкой ниже расположились «Кошки», после которых Universal потеряла 113,6 миллиона.

Пятерка самых убыточных фильмов 2019 года по версии Deadline:

«Потерянное звено» — 101,3 млн долларов;

«Гемини» — 111,1 млн долларов;

«Кошки» — 113,6 млн долларов;

«Терминатор: Темные судьбы» — 122,6 млн долларов;

«Люди Икс: Темный Феникс» — 133 млн долларов.