Рене Зеллвегер – 51! Лучшие роли несравненной актрисы

25 апреля американская актриса, продюсер и просто сногсшибательная красотка Рене Зеллвегер отпраздновала свой 51-й день рождения.
Сегодня.Lifestyle предлагают вспомнить самые знаковые роли голливудской актрисы. Напомним, что мировая слава к Рене пришла после роли Бриджит Джонс в фильме "Дневник Бриджит Джонс".
Сестричка Бетти
В фильме "Сестричка Бетти" Рене Зеллвегер сыграла потерявшую память официантку из Канзаса, помешанную на мыльных операх. Эта роль принесла актрисе победу в номинации "Лучшая актриса в комедии/мюзикле" на церемонии вручения премии "Золотой глобус" в 2001 году. Именно этот год стал для актрисы самым успешным.
Дневник Бриджит Джонс
За роль полноватой, одинокой и неудачливой англичанки Рене Зеллвегер получила свою первую номинацию как лучшая актриса на премию "Оскар" и британскую премию BAFTA. Героиня этого фильма решила наконец взять себя в руки и начать новую жизнь. Ей уже за 30, но она безвольно потакает своим вредным привычкам и не решается избавиться от лишних килограммов. Но что самое главное – Бриджит совсем одна.
Чикаго
Роль в экранизации мюзикла принесла Рене Зеллвегер вторую номинацию на престижную кинопремию "Оскар". По сюжету Рокси Харт мечтает о песнях и танцах, а также о том, как сравняться с самой Велмой Келли, примадонной водевиля. И Рокси действительно оказывается с Велмой в одном положении, когда несколько очень неправильных шагов приводят обеих на скамью подсудимых.
Холодная гора
Картина получила смешанные рецензии от ведущих критиков и не самый широкий успех, но Рене Зеллвегер наконец получила "Оскар" за лучшую женскую роль второго плана. Фильм рассказывает историю Инмана – бедного плотника в штате Северная Каролина, и Ады – дочери преподобного Монро, владельца имения под названием "Черный Лог" возле городка Холодная гора, в самом начале их отношений. Обоих тянет друг к другу, однако начавшаяся война между Севером и Югом разлучает их буквально сразу после первого поцелуя.
Дело 39
В фильме Рене Зеллвегер сыграла социального работника, направленного на опеку подвергаемой насилию со стороны родителей девочки. По ходу повествования героине Зеллвегер предстоит выяснить, что девочка вовсе не жертва, а как раз наоборот. В триллере актриса успешно перевоплотилась в новое амплуа и сыграла в новом жанре.
Джуди
Джуди Гарленд, истощенная славой, съемками, мужчинами и романами, приезжает в Лондон, чтобы провести серию концертов и выступить в Палладиуме со своей 18-летней дочерью Лайзой Миннелли. Она флиртует с музыкантами, очаровывает фанатов, ругается с руководством театра, не подозревая, что этот тур станет последним… Именно за эту роль Рене Зеллвегер получила "Оскар-2020" в номинации "Лучшая актриса".