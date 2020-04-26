Рене Зеллвегер – 51! Лучшие роли несравненной актрисы

Сегодня.Lifestyle предлагают вспомнить самые знаковые роли голливудской актрисы. Напомним, что мировая слава к Рене пришла после роли Бриджит Джонс в фильме "Дневник Бриджит Джонс".

Сестричка Бетти

В фильме "Сестричка Бетти" Рене Зеллвегер сыграла потерявшую память официантку из Канзаса, помешанную на мыльных операх. Эта роль принесла актрисе победу в номинации "Лучшая актриса в комедии/мюзикле" на церемонии вручения премии "Золотой глобус" в 2001 году. Именно этот год стал для актрисы самым успешным.

Дневник Бриджит Джонс

За роль полноватой, одинокой и неудачливой англичанки Рене Зеллвегер получила свою первую номинацию как лучшая актриса на премию "Оскар" и британскую премию BAFTA. Героиня этого фильма решила наконец взять себя в руки и начать новую жизнь. Ей уже за 30, но она безвольно потакает своим вредным привычкам и не решается избавиться от лишних килограммов. Но что самое главное – Бриджит совсем одна.

Чикаго

Роль в экранизации мюзикла принесла Рене Зеллвегер вторую номинацию на престижную кинопремию "Оскар". По сюжету Рокси Харт мечтает о песнях и танцах, а также о том, как сравняться с самой Велмой Келли, примадонной водевиля. И Рокси действительно оказывается с Велмой в одном положении, когда несколько очень неправильных шагов приводят обеих на скамью подсудимых.

Холодная гора

Картина получила смешанные рецензии от ведущих критиков и не самый широкий успех, но Рене Зеллвегер наконец получила "Оскар" за лучшую женскую роль второго плана. Фильм рассказывает историю Инмана – бедного плотника в штате Северная Каролина, и Ады – дочери преподобного Монро, владельца имения под названием "Черный Лог" возле городка Холодная гора, в самом начале их отношений. Обоих тянет друг к другу, однако начавшаяся война между Севером и Югом разлучает их буквально сразу после первого поцелуя.

Дело 39

В фильме Рене Зеллвегер сыграла социального работника, направленного на опеку подвергаемой насилию со стороны родителей девочки. По ходу повествования героине Зеллвегер предстоит выяснить, что девочка вовсе не жертва, а как раз наоборот. В триллере актриса успешно перевоплотилась в новое амплуа и сыграла в новом жанре.

Джуди