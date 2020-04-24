14 фильмов, которые собьют с толку даже королей логики

Мы уверены, что вы сможете открыть тайны фильмов, над которыми ломают голову даже искушенные киноманы.

Внутренняя империя (Inland Empire), 2006

Дэвид Линч не делает попсового кино. Все его работы — калорийная пища для мозга и воображения. И «Внутренняя империя» — не исключение. Актриса Никки Грейс готовится к съемкам в фильме и так погружается в роль, что перестает понимать, где кончается реальность и начинается сценарий. А вы сможете отличить правду от вымысла?

Убийство священного оленя (The Killing of a Sacred Deer), 2017

Греческий режиссер Йоргос Лантимос делает кино для интеллектуалов. В «Убийстве священного оленя» есть отсылки к греческой мифологии, шокирующий моральный выбор главного героя и масса вопросов, на которые зрителям предстоит ответить самостоятельно.

Не дыши (Don’t Breathe), 2016

Грабители забираются в дом к слепому старику, у которого, по слухам, есть куча денег, и оказываются в ловушке. Теперь налетчики становятся жертвами и узнают страшную тайну, которую хранит дряхлый (на самом деле нет) ветеран войны. В конце фильма режиссер не ставит точку, а оставляет возможность придумать свое продолжение истории.

Детонатор (Primer), 2004

Это культовый фильм для гиков, который поймут и осилят люди с техническим образованием. Режиссер «Детонатора», математик Шейн Каррут, специально не упрощал профессиональный жаргон героев. Эйб и Аарон мастерят прибор, который способен менять пространство и время. Однако у «машины времени» оказывается угрожающий побочный эффект. Несмотря на низкий бюджет и ограниченный прокат, «Детонатор» завоевал несколько кинонаград.

Примесь (Upstream Color), 2013

Если попытаться пересказать сюжет фильма «Примесь», получится слегка шизофреничная история. Злодей гипнотизирует главную героиню с помощью личинки-паразита и заставляет девушку расстаться со всеми сбережениями. Скоро находится человек, который избавляет героиню от паразита и наполняет ее жизнь новым смыслом. Здорово, правда?

На протяжении всего фильма режиссер играет с чувствами зрителей и подкидывает им головоломки. Решить их под силу ценителям артхаусных фильмов и тонким натурам.

Сталкер, 1979

В Запретной зоне существует комната, которая исполняет заветные желания. На ее поиски отправляются Профессор и Писатель, а через опасности Зоны их ведет проводник — Сталкер. Фильм Андрея Тарковского и братьев Стругацких наполнен символами и отсылками, которые близки каждому. Зритель поневоле задумается о своих истинных желаниях и о том, на что он готов пойти ради них. А вы могли бы ответить на эти вопросы честно, пусть даже самому себе?

Все самое лучшее (All Good Things), 2009