В Marvel раскрыли детали фильма «Веном 2», которые привлекли внимание киноманов

По данным Variety, вторая часть фильма будет называться Venom: Let There Be Carnage, что можно перевести как "Веном: Да начнется резня". Пока неизвестно, как кинолента будет называться в украинском прокате. В американской версии авторы кинопроекта использовали игру слов, так как Карнаж – злодей, с которым будет бороться супергерой. Поэтому, вероятно, украинцы тоже сделают на это акцент.