ТОП-7 убойных французских комедий о любви и не только

Развод по-французски

Сюжет: Ариан и Нино поженились в джинсах, без свадебной церемонии. Два года спустя, Ариан поняла, что хочет выйти замуж и переехать в Америку с известным дирижером. Нино согласен развестись, только если они проводят 8 дней в Париже, как медовый месяц, которого у них никогда не было.

От семьи не убежишь

Сюжет: два успешных парижских архитектора-дизайнера, Валентин и Констанция, готовятся к торжественному открытию своего последнего творения. При этом Валентин ужасно стыдится своего происхождения. Его родители ‒ обычные продавцы металлолома с севера Франции. Он врет окружающим, что сирота, понимая, что его происхождения не поймут в светском мире Парижа, где царят роскошь и снобизм. Его тайна не была бы раскрыта, если бы однажды он не попал под машину... Валентин оказался под чуткой опекой членов своей любящей семьи..

Переполох на районе

Сюжет: трое непутевых жителей одного из бедных кварталов Парижа попадают в историю и оказываются в должниках у местного авторитета Ворнера. Срочно нужны деньги и друзья решают сняться в порнофильме.

Случайно беременна

Сюжет: Жозефина наконец-то нашла своего идеального мужчину – некурящего, хорошо готовящего, любящего кошек! Жизнь прекрасна! Но, она обнаруживает, что беременна. И, значит, приоритеты меняются: нужно не стать похожей на собственную мать, сохранить своего мужчину и стать, наконец, взрослой ответственной женщиной.

Право на «лево»

Сюжет: веселые истории о мужчинах в поисках приключений "на стороне". Женатики Фред и Грэг все вечера проводят в кабаках в поисках возлюбленных на одну ночь. Бернард попал в больницу из-за "травмы" с любовницей, а Лоран вдали от жены мечтает хоть кого-нибудь соблазнить.

Да здравствует Франция!

Сюжет: двое друзей живут в вымышленной арабской стране Табулистан. Всю свою жизнь они проработали пастухами и привыкли к своей работе, но их всегда беспокоил тот факт, что о существовании их страны мало кто знает. Однажды друзьям приходит в голову сумасбродная идея, как привлечь внимание к их родине и прославить страну на весь мир. Они считают, что станут известными, если устроят теракт в одной из европейских столиц. Друзья решают, что это будет Париж, а взорвать они собираются не что иное, как самый известный символ города – Эйфелеву башню. Днями и ночами они разрабатывают хитрый план своего путешествия и проникновения на нужный объект. Похоже, друзья собрались осуществить невозможное. Смогут ли они сделать то, что так долго планировали, и навсегда "прославить'' свою родную страну?

Папаши без вредных привычек