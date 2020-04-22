ДЕРЗКАЯ И СКАНДАЛЬНАЯ ⟩ ТОП-10 фактов, которых вы не знали об Эмбер Херд

Эмбер скандально известна по бракоразводному процессу с Джонни Деппом, а вот как начиналась ее карьера в кино и каким был путь к популярности, читайте дальше.

1. Эмбер Херд родилась и выросла Техасе, в пригороде Остина. В подростковом возрасте активно участвовала в школьных театральных постановках и уже начала сниматься в различных рекламных роликах.

2. Эмбер росла в католической семье. Но, когда ей было 16 лет, ее лучшая подруга разбилась в автокатастрофе. Тогда Херд бросила Католическую академию св. Михаила и объявила себя атеисткой. После девушка уехала покорять Нью-Йорк.

3. Первой работой Херд был моделинг. Но Эмбер мечтала об актерстве.

4. Потом будущая звезда отправилась покорять Лос-Анджелес.

ФОТО: Faye Sadou/MPI/Capital Pictures/SAD/MPI/Capital Pictures

5. В Лос-Анджелесе карьера Херд началась с эпизодических ролей в сериалах. В полном метре Херд впервые появилась в 2004 году в фильме "В лучах славы". Также она играла роли второго плана в картинах "Убийственная сексуальность" (2005), "Цена расплаты" и "Здесь и сейчас" (2006). Заметной работой стала роль Альмы в "Альфа Дог".

6. Чтобы получить роль в сериале "Тайны Палм-Спрингс", актрисе пришлось похудеть за 4 месяца на 11 килограммов. Роль Херд сыграла, но сериал оказался не очень успешным.

AQUAMAN (2018) AMBER HEARD ФОТО: CAP/FB/Image supplied by Capital Pictures

7.В 2008 году снялась в комедии "Ананасовый экспресс", а также в спортивной драме "Никогда не сдавайся". Роль влюбившейся в главного героя девушки в кассовом фильме принесла актрисе не только деньги, но и значительное увеличение популярности.

8. Наибольшую известность актрисе принесла роль в ленте "Ромовый дневник", где ее партнером стал ее будущий муж Джонни Депп. Говорят, именно на съемках этого фильма между ними началась интрижка, хотя Джонни тогда состоял в отношениях с Ванессой Паради.

9. Эмбер Херд - бисексуалка. Еще до брака с Деппом она встречалась с фотографом Тасей Ван Ри.