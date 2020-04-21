Неутешительный финал: фанат Marvel показал всех мстителей в старости

Но это, к сожалению, невозможно, ведь Железный человек (Роберт Дауни-младший) и Черная Вдова (Скарлетт Йоханссон) уже мертвы, а Капитан Америка (Крис Эванс) успел состариться и без фанатской помощи.

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Помимо уже названных героев, испытать на себе ускоренное старение пришлось Халку (Марк Руффало), Тору (Крис Хемсворт) и Соколиному Глазу (Джереми Реннер). Правда, автор публикации не рассказал, в каком возрасте изображен каждый из персонажей.

Любопытно, что среди всех героев двое получились максимально похожими на других хорошо знакомых зрителям актеров. Пожилой Тор выглядит как родной брат Харрисона Форда, а Тони Старк удивительно напоминает Шона Коннери.