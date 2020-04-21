Вт, 21.04.2020

Жестко: Джош Бролин показал видео подготовки к «Дэдпулу 2»

"Deadpool 2."

ФОТО: Photo Credit: Courtesy Twentieth Century Fox/AP

Ситуация, когда один актер играет сразу в двух экранизациях разных комиксов, — дело исключительное, но именно это и произошло с Джошем Бролином в последние несколько лет. Сначала он был известен как человек, который стоит за грозным Таносом в киновселенной Marvel c момента первого появления персонажа в «Стражах Галактики» в 2014 году. А всего пару лет спустя ему довелось сыграть Кейбла, второго по значимости героя «Дэдпула 2».

ФОТО: Photo Credit: Courtesy Twentieth Century Fox/AP

Бролин приложил немало усилий, чтобы его персонажи выглядели максимально правдоподобно, но работа над ними выглядела совершенно по-разному. Танос создавался с помощью технологии захвата движений, да и в целом герой получился довольно степенным, а вот Кейблу предстояло здорово попотеть. Почти в каждой сцене он ввязывается в драку, и это наверняка было очень сложно.

В воскресенье Бролин поделился в Instagram закулисным видео со съемочной площадки «Дэдпула 2», на котором он репетирует сцену драки во время тюремного бунта. В подписи к ролику актер поблагодарил отвечавшую за трюки команду за то, что они помогли ему со всем справиться. Джош отметил, что его заставили «отказываться от пончиков», но это было только к лучшему, так как в итоге ему удалось создать по-настоящему мощный образ путешественника во времени.

Пока непонятно, каким будет будущее Бролина в Marvel, ведь после «Мстителей: Финал» Танос уже окончательно вышел из игры, а пандемия коронавируса застопорила переговоры над продолжением «Дэдпула». Но если триквел приключений болтливого наемника все же решено будет выпустить на экраны, можно не сомневаться — Кейбл вновь получит в нем почетное место.

Читать также

АКТУАЛЬНО

Читать также

НАВЕРХ