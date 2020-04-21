Жестко: Джош Бролин показал видео подготовки к «Дэдпулу 2»

Ситуация, когда один актер играет сразу в двух экранизациях разных комиксов, — дело исключительное, но именно это и произошло с Джошем Бролином в последние несколько лет. Сначала он был известен как человек, который стоит за грозным Таносом в киновселенной Marvel c момента первого появления персонажа в «Стражах Галактики» в 2014 году. А всего пару лет спустя ему довелось сыграть Кейбла, второго по значимости героя «Дэдпула 2».
Бролин приложил немало усилий, чтобы его персонажи выглядели максимально правдоподобно, но работа над ними выглядела совершенно по-разному. Танос создавался с помощью технологии захвата движений, да и в целом герой получился довольно степенным, а вот Кейблу предстояло здорово попотеть. Почти в каждой сцене он ввязывается в драку, и это наверняка было очень сложно.
В воскресенье Бролин поделился в Instagram закулисным видео со съемочной площадки «Дэдпула 2», на котором он репетирует сцену драки во время тюремного бунта. В подписи к ролику актер поблагодарил отвечавшую за трюки команду за то, что они помогли ему со всем справиться. Джош отметил, что его заставили «отказываться от пончиков», но это было только к лучшему, так как в итоге ему удалось создать по-настоящему мощный образ путешественника во времени.
Пока непонятно, каким будет будущее Бролина в Marvel, ведь после «Мстителей: Финал» Танос уже окончательно вышел из игры, а пандемия коронавируса застопорила переговоры над продолжением «Дэдпула». Но если триквел приключений болтливого наемника все же решено будет выпустить на экраны, можно не сомневаться — Кейбл вновь получит в нем почетное место.