Жестко: Джош Бролин показал видео подготовки к «Дэдпулу 2»

ФОТО: Photo Credit: Courtesy Twentieth Century Fox/AP

Бролин приложил немало усилий, чтобы его персонажи выглядели максимально правдоподобно, но работа над ними выглядела совершенно по-разному. Танос создавался с помощью технологии захвата движений, да и в целом герой получился довольно степенным, а вот Кейблу предстояло здорово попотеть. Почти в каждой сцене он ввязывается в драку, и это наверняка было очень сложно.

В воскресенье Бролин поделился в Instagram закулисным видео со съемочной площадки «Дэдпула 2», на котором он репетирует сцену драки во время тюремного бунта. В подписи к ролику актер поблагодарил отвечавшую за трюки команду за то, что они помогли ему со всем справиться. Джош отметил, что его заставили «отказываться от пончиков», но это было только к лучшему, так как в итоге ему удалось создать по-настоящему мощный образ путешественника во времени.